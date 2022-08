ARC Raiders ble utsatt for å fokusere på Overwatch-inspirert spill

I går ga de tidligere Battlefield-utviklerne i Embark Studios den skuffende beskjeden om at ARC Raiders måtte utsettes til 2023, men heldigvis har de spennende nytt til oss i dag.

Studio-sjefen,Patrick Söderlund, har nemlig lagt ut en melding hvor han avslører enda en grunn til utsettelsen. For Embark jobber ikke bare på ett spill, men to, og det som foreløpig kalles Project Discovery har gått såpass bra at det vil lanseres før ARC Raiders. Derfor bestemte utviklerne seg for å rette alt fokuset mot det som er et lag-fokusert førstepersons skytespill, så det høres ut som om Project Discovery skal lanseres i en eller annen form før 2023. Med det i tankene er det ikke rart at vi får vite langt mer informasjon om spillet vil offentliggjøres "veldig snart", noe jeg regner med betyr Gamescom om litt under to uker.