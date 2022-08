Battlefield-skapernes ARC Raiders utsettes til 2023

HQ

Da de tidligere DICE-utviklerne i Embark Studios annonserte det meget spennende ARC Raiders i desember sa de at planen var å ha en rekke alpha- og beta-tester i starten av 2022 før spillet skulle komme senere på året. Med tanke på at vi ikke har hørt et pip om tester er ikke dagens annonsering særlig overraskende.

Svenskene bekrefter at de har bestemt seg for å utsette ARC Raiders til en gang i 2023. Begrunnelsen er enkelt nok at de trenger mer tid for å finpusse spillet og implementere noen nye ukjente systemer vi skal få høre mer om senere.