ARC Raiders oppdaget å lagre spillernes Discord DM-er, og lapper det raskt ut

"Hvis gruppechatten lekker, er vi ferdige." Hva om DM-ene dine blir lekket, kompis? Vel, trusselen om det kan være lav, men den er aldri null, da bloggeren Timothy Meadows nylig avslørte ARC Raiders hadde lagret spillernes Discord DM-er via en ren tekstfil.

I blogginnlegget sitt forklarte Meadows at private samtaler mellom to brukere ble skrevet til en lokal spillloggfil. Som vi vil forklare, var dette helt klart en feil som ikke ble redegjort for av teamet i Embark Studios, og er ikke noe ondsinnet forsøk på å ta tak i dataene dine, men det viser hvordan det til tider kan oppstå sprekker, og alvorlige brudd på spillerens personvern kan finne sted selv ved en feiltakelse.

Heldigvis ble dette raskt identifisert av Embark, og en hurtigreparasjon har lappet problemet ut av eksistensen. Discord DM-ene som ble lagret av ARC Raiders ble tilsynelatende ikke sendt utenfor brukersystemene, så det er ingen bekymringer for at de blir oppbevart et sted i et datasenter. Likevel kan dette ha vært ganske skremmende for alle som ikke vil at spill skal lese inn i DM-ene sine bare fordi de koblet kontoene sine.