ARC Raiders får ikke en ny spilltest før lansering

HQ

Embark Studios forbereder seg på lanseringen av extraction-skytespillet ARC Raiders, og låser seg inne for å sørge for at spillet er klart til 30. oktober.

Det betyr ingen flere offentlige tester. Selv om det har vært tester tidligere for å tillate Embark å få tilbakemeldinger fra spillere, har studioet lært å holde forventningene i sjakk, og det har vært tydelig med fansen på sosiale medier.

Det vil heller ikke være noen tilstedeværelse for spillet på Gamescom. Det virker stort sett som om det ikke er mye mer for ARC Raiders å vise. Vi har sett mange trailere, mange har spilt spillet, og nå er det bare å vente til oktober for å spille det "ferdige" produktet.

ARC Raiders lanseres 30. oktober for PS5, PC og Xbox Series X/S.