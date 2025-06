ARC Raiders kunngjør utgivelsesdato, fire år etter den første kunngjøringen

HQ

ARC Raiders, en ny IP kunngjort for lenge siden, i The Game Awards 2021, tok lengre tid enn forventet, men den er endelig (nesten) klar til lansering. Dette tredjepersons ekstraksjonsskytespillet fra Embark Studios, et svensk team grunnlagt av EA- og DICE-veteranen Patrick Söderlund, lanseres i oktober.

Spillets utvikling var humpete, og det endret seg fra et gratis å spille co-op-shooter til et betalt spill med elementer av PvP og PvE. Nylige spilltester var imidlertid vellykkede, og fansen forventet til og med et skyggedråpe.

Det skjedde ikke, ettersom ARC Raider lanseres 30. oktober på PC og konsoller. Er du spent på denne sci-fi flerspillerskytteren?