ARC Raiders lar alle være med på en Server Slam neste måned

ARC RaidersDet kommende ekstraksjonsskytespillet fra Embark Studios har tiltrukket seg en stor fanskare i tidligere betaer og siden kunngjøringen. Denne populariteten er en flott ting for Embark, men det kommer også med en potensiell utfordring for serverne ved lansering.

I forkant av lanseringen den 30. oktober har ARC Raiders vist frem en ny forhåndsbestillingstrailer som viser at vi får oppleve en Server Slam fra 17. til 19. oktober. Du trenger ikke å ha forhåndsbestilt spillet for å delta, og det ser ut til at denne testen virkelig er åpen for alle som ønsker å prøve.

En Server Slam er litt som en beta, men tanken er å sette serverne på prøve med så mange som mulig som en forberedelse til lanseringen. Forhåpentligvis vil det kunne bidra til å bekjempe eventuelle problemer som kan oppstå når ARC Raiders kommer i slutten av oktober.