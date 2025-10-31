ARC Raiders oppnår 264 000 samtidige spillere ved lansering med svært positive anmeldelser

HQ

Embark Studios har kanskje plassert lanseringen av ekstraksjonsskytespillet ARC Raiders midt mellom Battlefield og Call of Duty, men det ser ikke ut til å ha bremset hypen for det nye spillet. ARC Raiders har ikke bare trukket en imponerende mengde spillere ved lanseringen, det har til og med slått Embarks siste spill, The Finals, som også var gratis.

The Finals ble lansert i desember 2023 og fikk imponerende 242 000 samtidige spillere. ARC Raiders Embark, til tross for at det koster £ 30, har klart å tiltrekke seg enda flere spillere ved lanseringen, med 264,000 XNUMX samtidige spillere i henhold til SteamDB. Dette tallet kan stige i løpet av helgen, ettersom flere spillere hopper på den nye ekstraksjonsskytteren. Det ser også ut til at ARC Raiders har gjort det ganske bra med anmeldelser også, ettersom spillet for øyeblikket ligger på en 89% veldig positiv vurdering på Steam i skrivende stund.

Med Call of Duty truende, ARC Raiders kan være opp for en utfordring, men det ser ut til at Embark vet at forskjellige skytespillere eksisterer, og noen vil ønske det mer taktiske aspektet av ARC Raiders 'utvinningsspill, mens andre bare vil løpe og skyte til hjertets innhold. Hold øye med vår ARC Raiders anmeldelse, som kommer snart når vi dykker inn i ekstraksjonsskytteren selv.

Har du sjekket ut ARC Raiders ennå?