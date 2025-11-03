ARC Raiders topper med over 350.000 spillere i løpet av helgen

HQ

Til tross for lansering midt i en flom av store utgivelser - inkludert Battlefield 6 og den gratis RedSec Battle Royale-modusen - har ARC Raiders bevist i løpet av helgen at det har fått en bemerkelsesverdig sterk start.

Mens spillet allerede hadde et solid antall samtidige spillere online torsdag kveld, fortsatte antallet å stige jevnt og trutt gjennom helgen, og nådde til slutt en topp på 354 836 spillere på SteamDB.

Dette er spesielt imponerende med tanke på at spillet ikke er gratis å spille, og vi vet fortsatt ikke hvor godt det har solgt på PlayStation eller Xbox.

Embark avslørte nylig et veikart for spillet, og bekreftet også at de jobber med flere uannonserte prosjekter, som alle er flerspillerfokuserte.