Arcane: Bridging the Rift varmer opp til premiere i morgen med trailer

I starten av juni kunngjorde Riot Games at de ville vise oss hvordan den fantastiske League of Legends-serien Arcane ble laget med en egen "Behind the scenes"-serie på Youtube i august. Denne starter klokken 17 i morgen, noe som markeres med noen glimt av hva som venter.

Dagens trailer får det helt klart til å virke som om Arcane: Bridging the Rift vil gi oss et skikkelig innblikk i hvor vanskelig det var å få Netflix-serien på beina, det enorme presset de følte, den åpenbare grunnen til at Fortiche ble valgt for jobben, hvordan de gikk frem og mer, så det er bare å glede seg til hver torsdag klokken 17 fremover.