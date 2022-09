Arcane vant Emmy for "Outstanding Animated Program"

TSM- og League of Legends-veteranen Huni legger opp den 10 august 2022 klokken 11 ESPORTSTEKST. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Esports-verden krever ofte lynraske reflekser og et friskt hode, så vi ser sjelden at noen hevder seg i toppen over flerfoldige år eller i det hele tatt fortsetter med...

League of Legends-MMOen kommer kanskje aldri den 17 april 2022 klokken 13:36 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette I desember 2020 avslørte Greg Street, executive producer hos Riot Games, at de jobbet på et stort MMORPG basert på League of Legends. Siden har vi ikke hørt noe om...