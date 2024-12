Arcanes showrunner kommenterer sesong 2s "forhastede avslutning

HQ

Den andre og siste sesongen av Arcane var nok en gang TV av svært høy kvalitet, men det ser ut til å være en underliggende enighet i miljøet om at de tre siste episodene hadde et litt for høyt tempo og til og med var forhastede. Dette var noe vi til og med fremhevet i vår anmeldelse av den siste akten.

Mens disse kommentarene for tiden sirkler rundt på internett, Riot Games har Christian Linke, showrunner på Arcane, gått ut på Reddit for å forklare hvorfor slutten ble som den ble, og at det ikke var noe press eller "corporate greed" som tvang teamet til å avslutte serien så raskt som mulig.

"Nei, vi ba ikke Fortiche om å produsere en siste episode på 1.30 minutter. Tvert imot, manusene våre er alltid kortere enn det Fortiche ender opp med å foreslå i storyboardfasen. Vi vil la dem bli inspirert og få utfolde seg fritt, slik at vi kan stramme inn og samtidig la de magiske øyeblikkene finne seg selv. Det er et tett kreativt samarbeid, ikke et slags "ok, leverandørfirma, gjør jobben din, få til det umulige, men gjør det raskt!" -- Jeg anser mange av folkene i Fortiche som noen av mine nærmeste venner. Jeg synes det er skuffende at folk antyder slike ting.

"Nei, vi ble ikke utsatt for press fra "corporate greed" eller noe sånt.

"Men ja, det er alltid begrensninger, både når det gjelder budsjett og tid. Det er en del av jobben vår som kreative, å jobbe innenfor disse begrensningene. Begrensninger er NORMALE, og de var alltid sjenerøse, og jeg hadde alltid det siste ordet om alt kreativt. Men de eksisterer. De eksisterte også under sesong 1."

Linke snakket deretter litt om hvordan det hadde vært flott å lage flere episoder i sesong 2, men kommenterte også elefanten i rommet: budsjettet.

"Det hadde vært flott å ha mer tid til å jobbe med denne andre sesongen, eller ekstra tid til å legge til flere episoder, men det hadde vi ikke. Av flere grunner. Budsjett er én av dem. Vi har vært EKSTREMT heldige som har fått disse helt vanvittige budsjettene fra Riot for å produsere Arcane. Vi føler oss alle utrolig heldige. INGEN ANDRE får denne typen budsjetter. Vær så snill å ikke glem det."

Linke nevnte deretter at fansen har ventet i tre år mellom første og andre sesong av serien, og at dette er langt fra en normal situasjon når det gjelder å produsere TV, og at "Arcane er uovertruffen når det gjelder omfanget av high fidelity-animasjon."

Han kommenterer at han er usikker på om noen serie noensinne har forsøkt å gjøre det Arcane gjorde på en bedre måte, og at selv om "Det er ikke perfekt. Man tar ikke denne typen heftige svingninger og forventer at alt skal bli perfekt med en pen sløyfe. Det vokser og utvikler seg på sin egen måte, og det blir som det blir."

Er du enig med Linke, og hva synes du om Arcanes andre sesong?