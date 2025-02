Ares slutter seg endelig til krigen i Hades II

HQ

Hades II har nettopp sluppet sin andre store oppdatering, som gir oss tilgang til den siste delen av Olympus-stien, i tillegg til den etterlengtede introduksjonen av krigsguden Ares.

Spekulasjonene om Ares hadde vært konstante siden han så ut til å mangle ved spillets Early Access-lansering. Noen trodde han var savnet, andre trodde han hadde blitt fristet av Cronos. Nå vet vi at han er her for å hjelpe, og som i det første spillet er han klar til å tilby deg alle velsignelsene du trenger for å lykkes.

The Warsong Update er en stor oppdatering for Hades II, og det er mange endringer å gå gjennom. Fra våpenendringer til nye bosser og interaksjoner, kan du finne en omfattende liste over oppdateringsnotatene her. Sjekk også ut den søte traileren nedenfor :