Argentina, Mexico og Den afrikanske konføderasjonen støtter FIFA-president Gianni Infantino

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Med økende press mot Gianni Infantino fra fotballforbund og UEFA, som opprettholder sin boikott av VM og FIFA-konkurranser som svar på den mislykkede FIFA Forward Enterprise-planen, har andre nasjoner vist sin støtte til Infantino: Argentina, Mexico samt den afrikanske konføderasjonen, Confédération Africaine de Football (CAF).

"På vegne av det argentinske fotballforbundet (AFA) og dets eksekutivkomité henvender vi oss til deg, kjære president, og gjennom deg til FIFA-styret, for å uttrykke vår støtte til ledelsen de siste 10 årene, som har hatt utvikling av fotballen over hele verden og institusjonell stabilitet basert på en klar, stabil og gjennomsiktig styringsmodell», skrev AFA i en uttalelse, der de fremhevet den «hjertelige meldingen» der FIFA erkjente feil og forpliktet seg til å støtte Infantino på den neste FIFA-kongressen.

På samme måte skrev det meksikanske fotballforbundet (FMF) at de «støtter president Infantinos lederskap for å fortsette å drive utviklingen av fotballen gjennom institusjonell styrking», og den afrikanske konføderasjonen«enstemmig bekreftet på nytt sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino og takket ham for hans støtte til afrikansk fotball gjennom årene».