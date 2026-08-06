UEFA opprettholder boikotten av VM ettersom FIFA ikke oppfylte vilkårene, og øker presset på Infantino

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UEFA opprettholder presset på FIFA og Gianni Infantino, og boikotten mot VM står fortsatt ved lag, slik det fremgår av en ny uttalelse som ble sendt ut torsdag. Dette til tross for at FIFA har kunngjort at de trekker tilbake planene om å selge andeler i VM og andre turneringer til private investorer.

UEFA forklarte i uttalelsen at tilbaketrekningen av planen var ett av vilkårene, men ikke det eneste: de ba også om garantier for at de ikke ville prøve den samme planen igjen. «For det første måtte forslagene om å selge ut de store turneringene trekkes tilbake, og for det andre må det gis forsikringer om at slike forsøk på å forvrenge sporten på denne måten aldri vil bli gjort igjen. Disse betingelsene er ikke oppfylt.»

«UEFA gjorde det helt klart i sin uttalelse lørdag at de har mistet tilliten til Gianni Infantinos presidentskap. Denne holdningen står fast», sa UEFA og la til at «gårsdagens kunngjøring om at enkelte personer ansatt av FIFA-presidenten (og hvis karrierer avhenger av hans gunst) er enige med ham, endrer ingenting».

Hvis UEFA opprettholder boikotten, vil ingen europeiske landslag spille i noen FIFA-turneringer, inkludert VM for menn og kvinner. I hvert fall ikke før Gianni Infantino er borte for godt, noe som kan skje ved valget i mars 2027 hvis en annen kandidat slår ham. Så langt ser det ut til at svært få er i stand til å gjøre det...