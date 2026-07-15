Argentinas visepresident nevner Falklandsøyene før fotballkampen mot «usurperende pirater

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England og Argentina spiller i kveld VM-semifinalen, der vinneren går videre til finalen mot Spania på søndag – en svært viktig kamp som har et ekstra politisk lag. Spenningene mellom landene har aldri blitt bedre etter Falklandskrigen i 1982, der Argentina forsøkte, men mislyktes, å gjenerobre Falklandsøyene, eller Islas Malvinas, et britisk oversjøisk territorium ved Argentinas kyst i Sør-Stillehavet.

649 argentinere og 255 briter mistet livet etter ti ukers konflikt, og Argentina krever fortsatt suverenitet over øyene den dag i dag. Mens byen Atlanta forbereder ekstra sikkerhetstiltak for kampen, i erkjennelse av dens betydning, har den argentinske visepresidenten Victoria Villarruel uttalt at «dette er ikke en hvilken som helst kamp», og at hun ikke vil være «politisk korrekt eller kaldhjertet» når det gjelder å kjempe mot britene.

I morgen spiller vi mot de usurperende piratene. Dette er ikke bare en hvilken som helst kamp. Jeg kommer ikke til å være politisk korrekt eller kaldhjertet; mot engelskmennene er det alltid noe mer», skrev Villarruel på X.

«Det handler om Malvinas, det handler om Diego, det er Leos siste kamp, og det handler om å sette en stopper for inntrengerne. Heia Argentina! For helt til vårt siste åndedrag skal vi kreve det som er vårt!

Scaloni sier han ikke vil blande fotball med politikk

Derimot har Argentinas landslagstrener Lionel Scaloni sagt at han, «av respekt for det som skjedde», ikke vil blande fotball med politikk. «Det var en svært trist periode i vår historie, og det er ikke mye vi kan gjøre med det, slik er virkeligheten», sa treneren. «Det skjer ting andre steder i verden, og vi kritiserer at det finnes krig. Vi husker selvfølgelig disse menneskene. Men dette er en fotballkamp; vi bør ikke blande de to sammen.»

En forening for krigsveteraner i Argentina sendte også ut en uttalelse der de ba supporterne om å fokusere utelukkende på fotball og å «trekke en klar og urokkelig grense mellom sportslig lidenskap og den nasjonale saken», som BBC har gjengitt.

England og Argentina har møtt hverandre 14 ganger totalt i offisielle internasjonale fotballkamper, hvor England har vunnet seks ganger, Argentina to ganger, og det har vært to uavgjorte kamper. Hvis man ser bort fra vennskapskamper, har de møtt hverandre fem ganger i VM, og Argentina har bare vunnet én gang... kvartfinalen i VM i 1986, da Maradona scoret det berømte «Guds hånd»-målet.