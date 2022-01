Aristokattene får nyversjon

HQ

Det ser ut til at vi snart får et gjensyn med Disneys sangglade katter, for ifølge en rapport fra Deadline er de i gang med enda en nyversjon. Etter vellykkede nyversjoner av Løvenes konge, Aladdin og Skjønnheten og udyret er den neste klassikeren som får live action-behandlingen Aristokattene - en film fra 1970 om franske katter som blir kidnappet av butleren sin.

Will Gluck og Keith Bunin står for manus og selv om filmen befinner seg i et tidlig utviklingsstadium mener kilder at man kan forvente seg noe i stil med Lady og Landstrykeren-remaken, der de franske kattene blir CGI-animerte.