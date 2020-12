Du ser på Annonser

Da Ark II ble offentliggjort natt til fredag var Microsofts Aaron Greenberg raskt ute med å si at spillet vil komme eksklusivt til PC og Xbox Series-konsollene. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Nå kan nemlig utviklerne i Studio Wildcard bekrefte at Ark II bare vil være tidseksklusivt på PC og Xbox Series ved å si at det er "console launch exclusive". Dermed kan du være meget trygg på at det finner veien til PlayStation 5 etter hvert også.