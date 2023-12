HQ

Det har vært mange nyinnspillinger, definitive utgaver og andre nyutgivelser av vellykkede eldre spill den siste tiden, og det kommer stadig flere. For spillere betyr dette ofte at man må veie opp mot hverandre det faktum at man betaler på nytt for i hovedsak det samme spillet, med de ofte svært velkomne grafiske og spillmessige oppdateringene. Det er akkurat det som skjer med Ark: Survival Ascended. Det er stort sett det samme spillet som Ark: Survival Evolved, som kom ut i 2015, men med oppdatert grafikk og en rekke forbedringer. Så har Studio Wildcard levert en meningsfull oppgradering av originalen? Her er min mening som en som har spilt det opprinnelige Ark en god stund.

Nå som jeg skriver en stund etter at Ark: Survival Ascended ble lansert, kan jeg se tilbake på hvordan lanseringen av spillet har vært litt problematisk i starten. Først håpet spillerne på en gratis oppdatering, men det ble et betalt, frittstående spill. Deretter ble konsollversjonene uventet forsinket, og det var mange feil den dagen spillet ble lansert på PC. I løpet av de siste ukene har Studio Wildcard imidlertid rettet en stor del av disse feilene med hotfixer i dagene etter lanseringen. Spillet lanseres også uten noen av utvidelsene fra originalen, men disse vil bli lagt til spillet på et senere tidspunkt. I tillegg har noen spillere blitt skuffet over at dedikerte servere bare kan leies fra én enkelt partner til en relativt høy pris. Så det har som sagt vært en litt trøblete start.

HQ

I tilfelle du ikke kjenner til det originale Ark: Det er egentlig et overlevelsesspill med en magisk ingrediens som nesten er en garanti for spenning: dinosaurer og andre (fantasi-)skapninger. En av styrkene til Ark er etter min mening de mange måtene du kan spille spillet på, og det gjelder også i denne nyinnspillingen. Personlig har jeg hatt mest glede av å bygge befestede hjem og samle dinosaurer som jeg har temmet på min egen enspiller-server eller på PvE-servere på nettet. Men det er også mulig å opprette en stamme sammen med venner og samle mektige dinosaurer for å kjempe i PvP-kamper med stadige raid mot fiendens baser. Det er til og med en historie å følge, noe jeg må innrømme at jeg ikke har gjort i det hele tatt så langt. Men det er helt greit i Ark.

Dette er en annonse:

I starten av spillet slippes du inn på et av spillets kart, som ved lanseringen på Ark: Survival Ascended kun inneholder originalkartet "The Island". Du må umiddelbart begynne å samle ressurser som stein, fiber og trevirke for å lage enkle verktøy og bygge grunnleggende strukturer. Du må også sørge for å holde deg mett og hydrert. Etter hvert som du stiger i nivå, blir mer komplekse verktøy og strukturer tilgjengelige. Når du har laget en smie og en smie, kan du begynne å lage verktøy og våpen av metall, som armbrøst og metallrustning. Det er også en god idé å begynne å jakte på og temme dinosaurer for å øke sjansene for å overleve. Etter hvert kan du bygge komplette fabrikker for å lage futuristisk utstyr og temme de sterkeste skapningene i spillet, for eksempel en T-Rex eller en gigantisk grif.

Så hva tilfører Ark: Survival Ascended til originalen? Den største forbedringen i Ascended er den grafiske oppgraderingen til Unreal Engine 5. Og kanskje ødelegger jeg konklusjonen min allerede, men jeg synes det er en så utrolig forbedring at det alene gjør det verdt å kjøpe Ark: Survival Ascended. Det er rett og slett så mye mer detaljer i verden rundt deg. Når jeg besøkte kjente steder på øya, var de nesten ikke til å kjenne igjen på grunn av den forbedrede detaljrikdommen i spillverdenen. Og heldigvis ser det ikke ut til at PlayStation 5-versjonen har noen av problemene som har plaget enkelte PC-spillere, med klager på dårlig optimalisering. Det ser rett og slett flott ut.

Dette er en annonse:

De visuelle forbedringene finnes i nesten alle aspekter av spillet. Her om dagen startet jeg et spill med en vakker soloppgang som skinte gjennom den tåkete jungelen, noe som tilførte mye atmosfære til opplevelsen. Dinosaurene, som er en stor del av spillet, ser også mye bedre ut, og det samme gjelder vanneffekter og detaljer på strukturer. Vegetasjonen er også blitt mye tettere og mer realistisk. I stedet for enkeltstående planter på bakken, får du denne gangen virkelig inntrykk av et jungelgulv fullt av vegetasjon. Det ser rett og slett ut som et nytt spill, så i det minste på dette punktet har Arks remake vært verdt innsatsen.

Den andre tingen jeg virkelig liker med Ark: Survival Ascended er forbedringene i livskvaliteten til bygningene du kan lage. Det er mye enklere å plassere vegger og tak nå, fordi strukturelementene fester seg mye bedre til hverandre enn før. Det kunne faktisk være svært frustrerende å lage strukturer i det opprinnelige Ark på grunn av hyppige feilplasseringer. Jeg har oppdaget at jeg fortsatt må dukke meg eller gå frem og tilbake for å plassere dem riktig, men det hjelper at det nå alltid er mulig å plukke opp tidligere plasserte vegger eller fundamenter når som helst, i stedet for bare innenfor en begrenset tidsramme.

I tillegg er det en stor forbedring i grunnbyggingen at veggene er blitt litt høyere enn før. Jeg har alltid irritert meg over at figurens hode klødde i taket i et enetasjes hus. Det er det nå gjort noe med, og du kan også lage kvarthøye vegger og kvartbrede platåer, noe som åpner for flere kreative muligheter. En annen stor forbedring er at du ikke lenger har separate alternativer for vegger, dører og vindusvegger, men kan veksle mellom disse alternativene fra ett grunnleggende veggalternativ. Alt i alt har en av mine favorittbeskjeftigelser i Ark blitt mye bedre med disse oppgraderingene.

Jeg la merke til noen feil som jeg kjente igjen fra originalspillet, for eksempel at utelyset ikke skinner inn i en bygning gjennom veggene. Høyden fører også fortsatt til sære bevegelser og dinosaurer som setter seg fast i ny og ne. Og jeg har hatt problemer hver gang jeg har forsøkt å lage en kjede av trestiger for å komme høyere opp i bygningene mine. Av en eller annen grunn vil ikke akkurat dette konstruksjonselementet holde seg i riktig posisjon uansett hva jeg prøver. En annen ting er at døde dyr av en eller annen grunn ofte ikke kan høstes for ressurser, fordi det ikke skjer noe når jeg prøver å treffe dem. Og til slutt, jeg spilte spillet på morsmålet mitt en stund, og lokaliseringen var rett og slett forferdelig. Jeg er ikke sikker på om det gjelder for alle språk, men på nederlandsk virket det i hvert fall som en rask copy-paste-oversettelse av en lat praktikant via Google Translate.

Alt i alt er det imidlertid tydelig for meg at spillet har blitt mye bedre. I tillegg til den forbedrede baseoppbyggingen har spillerkarakterene blitt oppgradert. Det er for eksempel ikke lenger mulig å øke hastigheten når man stiger i nivå. Dette løser et problem fra det opprinnelige spillet med spillere som utelukkende fokuserte på bevegelseshastighet på PvP-servere, noe som gjorde at de løp så fort at de nesten ikke kunne bli truffet i kamp. Det ser også ut til å være flere animasjoner, noe som får spillet til å se mer realistisk ut. Det er også forbedringer i treffboksene, noe jeg synes er veldig merkbart. Mange ganger har jeg blitt plaget eller drept av flyvende skapninger som Ichthyornis i originalspillet, som rett og slett var umulige å drepe fordi det var nesten umulig å treffe dem med piler. Heldigvis er dette rettet opp i Ascended.

Alt i alt, til tross for noen vedvarende og nye bugs, liker jeg Ark: Survival Ascended veldig godt. Det skyldes først og fremst den massive grafiske oppdateringen, som vekker Ark-verdenen til live på en måte som aldri før. For det andre er det noen svært velkomne forbedringer av livskvaliteten som dekker nesten alle aspekter av spillet. Alt fra mer praktisk plassering og flere muligheter for å bygge baser til flere animasjoner og mer modne spillerkarakterer. Et siste tillegg som jeg ikke har nevnt tidligere, men som er veldig bra og som i ettertid viser seg å være en stor mangel i originalen, er de ville dinosaurungene. De er veldig søte og bidrar til følelsen av å vandre rundt på en ekte øy full av levende skapninger.

Hvis du ikke har spilt Ark før, tror jeg derfor ikke du vil bli skuffet når du plukker det opp nå. For fans av originalen, som meg selv, kan den største ulempen med Ark: Survival Ascended være at det å kjøpe dette spillet i utgangspunktet blir en nødvendig investering hvis du vil fortsette å glede deg over Ark. For slik jeg forstår det, jobber Studio Wildcard aktivt med å fase ut originalspillet, og har allerede stengt ned de offisielle serverne. Dermed har spillerne ikke noe annet valg enn å oppgradere. Men etter å ha overvunnet hindringen med å betale igjen for en omarbeiding, er det ikke mye som holder deg tilbake fra å nyte en penere og bedre versjon av et allerede svært sympatisk spill.