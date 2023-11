Ark: Survival Ascended utsettes litt på Xbox Series

HQ

Studio Wildcard ser ut til å ha et mareritt med å bringe Ark: Survival Ascended til konsoller, for nylig kunngjorde utvikleren at spillet ville bli forsinket på PS5 og i stedet debutere i slutten av november, og nå har Xbox Series-versjonen også gått glipp av den planlagte lanseringsdatoen.

Heldigvis er det lys i tunnelen i denne saken, for utvikleren har opplyst at spillet fortsatt vil lanseres på Xbox senere denne uken, og at det bare ble forsinket fordi det tok lengre tid enn forventet å gå gjennom konsollsertifiseringsprosessen.

Det finnes ingen fast tidslinje for når Ark: Survival Ascended kommer til Xbox Series-konsoller (og Windows -brukere for den saks skyld), men håpet er "senere denne uken".