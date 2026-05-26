Arkane Studios laget nesten et Blade Runner-spill før de skapte Dishonored

Før Dishonored kunne Arkane Studios ha valgt mellom to ikoniske IP-er å utvikle spill for. Først kom en ny Thief-tittel, ettersom Bethesda hadde IP-en og ønsket å gjøre bruk av den. Men det var en annen stor franchise som kunne ha fått Arkane-behandlingen i Blade Runner.

I en ny, lang video fra Raphael Colantonio og Harvey Smith, to av de kreative hodene som satte sammen Dishonored, avslører de to at de fikk "to poser med kattemynte" før de lagde Dishonored. Begge var store fans av Thief og Blade Runner, men Colantonio forklarte at Thief virket som et mye mer håndgripelig tilbud. "Vi hadde en fantastisk pitch for Thief", sa Smith.

For Blade Runner jobbet de med en spesialistanimator i førstepersonskamp, og laget noen korte demoer av ting som replikantkamp for spillet, som aldri så dagens lys. Til å begynne med virket Thief som et godt tilbud, men så kom Arkanes eier Bethesda på banen og sa at det også kunne bli Bladerunner, men Colantonio visste at studioet rett og slett ikke kunne jobbe med begge prosjektene.

Det endte med en splittelse, der Smith ble sett på som Bladerunner-eksperten og Colantonio som den største Thief-fansen. Det gjorde arbeidet til noe av en konkurranse, som begge utviklerne var glade for aldri fikk en vinner. I stedet ble Dishonored født. Kanskje en blanding av de to IP-ene? Sannsynligvis ikke, men det er noe oppslukende simuleringer er desto bedre for.