Armored Core VI blir mer likt Sekiro enn Elden Ring

Da FromSoftware endelig bekreftet Armored Core VI: Fires of Rubicon i forrige uke viste det seg at Sekiro: Shadows Die Twice sin "lead game designer", Masaru Yamamura, skal lede utviklingen av spillet i stedet for Elden Ring-regissøren Hidetaka Miyazaki. Med både det og annonseringstraileren i tankene har mange lurt på hvordan spillet vil være sammenlignet med studioets spill fra nyere tid. Svaret viser seg å være: ganske annerledes.

IGNs Kat Bailey har nemlig fått æren av å snakke med de to om Armored Core VI: Fires of Rubicon slik at vi har fått oppklart et par ting. For eksempel bekreftes det at dette reboot-aktige spillet vil fortsette med seriens mer oppdragsoppdelte struktur i stedet for Soulsborne-spillenes åpne verden. Dette betyr at vi drar ut på et oppdrag i en stort, avgrenset område. Når dette har blitt fullført blir vi automatisk fraktet tilbake til basen hvor vi kan bruke opptjente ressurser til å forbedre mecha-en vår med nye generatorer, våpen, kroppsdeler og hva det måtte være.

Noen likheter vil det selvsagt uansett være siden det er snakk om et utfordrende spill i tredjeperson hvor det er viktig å lære seg styrker og svakheter til ulike fiender. Om Armored Core VI absolutt skal sammenlignes med utviklernes nyere spill virker Sekiro som et godt alternativ siden de to lederne forteller at det ofte blir viktig å være offensiv i tankegangen når vi møter fiender og enorme bosser. Slik blir det mulig å få dem ut av balanse og gjøre ekstra mye skade.

De to bekrefter til slutt at spillet i kjent stil vil ha en Versus-modus hvor vi får måle krefter mot andre spillere, men hovedfokuset er historiedelen denne gangen. Nærmere informasjon om alt dette avsløres i starten av 2023.