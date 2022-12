Elden Ring-skaperne avslører Armored Core VI for 2023

HQ

I starten av året ble ryktene om at Dark Souls-, Bloodborne-, Sekiro: Shadows Die Twice- og Elden Ring-skaperne i FromSoftware skulle vende tilbake til Armored Core vekket til live igjen, men de færreste hadde vel turt å håpe på nytt om spillet samme år som studioets gigantsuksess kom ut. Disse glemte tydeligvis at studioet er vant til å slippe perler på rekke og rad.

FromSoftware nøyde seg nemlig ikke med å ta hjem et par priser i nattens The Game Awards-sending, for de bekreftet også at Armored Core VI: Fires of Rubicon skal lanseres på PC, PlayStation og Xbox en gang i 2023. Dessverre får vi ikke vite mer enn det siden traileren tilsynelatende har null gameplay også, men så trengs vel egentlig ikke slikt med tanke på utviklernes historie.