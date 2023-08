Armored Core VI får en presentasjon senere i dag.

HQ

FromSoftware har satt opp en YouTube-livestream for en fremvisning på Armored Core VI: Fires of Rubicon. Den finner sted kl. 16:00 PDT, eller kl. 12:00 den 19. for BST og 01:00 CEST.

Vi får se mer gameplay, historie og annet fra det kommende mech-actionspillet, som lanseres 25. august. Det mange fans gleder seg til å se mer av, er spillets PvP, som for det meste har vært et mysterium.

Så langt vet vi bare at vi får se 2-6 spillere i PvP, men vi vet ikke helt hvordan det kommer til å se ut. Med tanke på den fartsfylte actionen vi har sett så langt, kan vi tenke oss at det blir mer av det samme i PvP. Følg med for mer informasjon.