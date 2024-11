Arne Slot er overbevist om at Manchester City vil reise seg igjen, og mener Guardiola er verdens beste manager

HQ

Arne Slot, manager for Europas beste fotballag for øyeblikket, skal spille mot treneren som han anser som "verdens beste". Fersk fra seieren (og revansjen) mot Real Madrid i Champions League, skal Liverpool spille Premier League-kamp mot Manchester City denne søndagen.

På en pressekonferanse bagatelliserte han Citys dårlige rekke med fem tap og ett nederlag på de siste seks kampene. "Alle ser på resultatene deres, men hvis du ser det i øynene, hvis du analyserer det, så er de et veldig, veldig, veldig godt lag, sier han.

Han forklarte hvordan de i de siste kampene hadde sjansen til å score to eller tre mål mot Brighton, Tottenham og Feyenoord.

"De er fortsatt et veldig, veldig godt lag, og en av grunnene til at jeg synes Pep Guardiola er en av de beste managerne i verden - jeg synes han er den beste - er at han alltid kommer opp med løsninger på problemene sine. Og problemet hans nå kan være at Rodri er ute."

"Men vi vet alle - i hvert fall tror jeg det - at de kommer til å finne en løsning og reise seg igjen. Forhåpentligvis etter søndag". Hvis Liverpool vinner, vil de ha 11 poengs forsprang på City i Premier League.