Arozzi Chairs utnevnt som hovedsponsor for Northern League of Legends Championship 2025

Det er snart tid for 2025 Northern League of Legends Championship (NLC) å sparke i gang, da toppflyseksjonen i Storbritannia & Irland og Norden European Regional League (ERL) for konkurransedyktig LoL kommer tilbake for sin 2025-sesong fra 15. januar. Med dette i bakhodet har det blitt gjort noen kunngjøringer i siste øyeblikk, og når det gjelder hva de er, har vi nå en hovedsponsor og et siste lag å rapportere om.

For det første er det endelige laget satt til å være Los Ratones. Denne utvidelsesgruppen har en tropp som inkluderer et stort navn, ettersom listen består av Simon "Thebausffs" Hofverberg, Veljko "Velja" Čamdžić, Tim "Nemesis" Lipovšek, Juš "Crownie" Marušič og den tidligere LEC-veteranen Martin "Rekkles" Larsson. Laget trenes også av caster Marc "Caedrel" Lamont.

Los Ratones vil konkurrere sammen med Bulldog Esports, DMG Esports, Lundqvist Lightside, NORD Esports, Ruddy Esports, Venomcrest Esports, Verdant, Rich Gang Esports, og KAOS e-sport i 2025-kampanjen.

Når det gjelder hovedsponsor, blir dette stolprodusenten Arozzi Chairs. Denne avtalen inkluderer også navnerettigheter for ligaen, noe som betyr at NLC 2025 blir kalt Arozzi NLC fremover. Ellers, som en del av avtalen, kan vi forvente "spesialinnhold, gaver og mye mer".