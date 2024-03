Arrowhead går ut med varsel om flygende insekter i Helldivers II

HQ

Krigsmaskinen Helldivers II stopper aldri et sekund, og hver dag drar hundretusener av spillere ut for å utvide superdemokratiet og friheten med våpen i verdensklasse. Etter frigjøringen av Tien Kwan ble det lagt til mechs i spillets arsenal av Stratagems, noe som gir et stort løft for å feie bort de to fiendtlige fraksjonene som foreløpig truer menneskeheten. Men også disse blir oppgradert.

Nesten alle disse endringene kommer til spillet i det stille, og spillerne rapporterer selv om nyanser i spillene sine, mens Arrowhead holder humøret og humoren oppe med sine reaksjoner på sosiale medier på ting som den uvanlige økningen av Titan Therminids eller, som har skjedd de siste timene, flygende Therminids.

Brukeren Projectpatdc bekreftet ryktene ved å vise et kort klipp fra sitt første møte med de skremmende bevingede krypene på Reddit, der han prøver ut ulike våpen og strategier for å håndtere dem.

Det går også rykter om at en tredje fraksjon, Illuminated (som har visse likhetstrekk med Starcrafts Protoss og var med i det første spillet), allerede har begynt å slå seg ned i isolerte verdener over hele galaksen. Den første konfrontasjonen med dem er ennå ikke dokumentert.