Arslan Ash beholder tittelen i « Tekken 8 » på Evo 2026

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Når det gjelder « Tekken 8 » og Evolution Championship Series-festivalen i Las Vegas, er det egentlig bare ett navn som er verdt å nevne: Arslan «Arslan Ash» Siddique. Helt siden « Tekken 8 » ble lansert og har vært en del av kampspillfestivalen i Sin City, har Arslan Ash kommet på topp og sikret seg tittelen, både i 2024 og 2025, og nå også i 2026.

Arslan Ash endte opp med å beseire Jeong «Rangchu» Hyeon-ho i Grand Finalen, som var en omkamp fra Upper Bracket-finalen, der Arslan Ash vant begge kampene (3–2 i Grand Finalen og 3–1 i Upper Bracket). Dette betyr at Arslan Ash drar hjem med 28 000 dollar i premiepenger, men han har også sikret seg en plass i Tekken World Tour-finalen 2026 når den til slutt går av stabelen.

Siden Arslan Ash og Rangchu allerede hadde kvalifisert seg til Esports World Cup, ble plassene til festivalen i Paris tildelt spillerne som endte på fjerde, femte, sjette og åttende plass (Yoon «LowHigh» Sun-woong og den som endte på syvendeplass, Daichi «Nobi» Nakayama, hadde allerede sikret seg en plass), noe som betyr at Jeon «Jeondding» Sang-hyun, Oh «Meo-IL» Dae-il, «Qasim Meer» og Jarrad «NinjaKilla» Gooden alle vil delta på det kommende arrangementet.