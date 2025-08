Arslan Ash kronet til mester i Evo 2025 Tekken 8

HQ

Evo 2025 var vertskap for mange turneringer i løpet av den siste helgen, men utvilsomt en av de største av gjengen var Tekken 8 -arrangementet som så over 2,500 konkurrenter som kjempet om en del av en premiepott på $ 30,000.

Etter en slitsom skifer av kamper ble den store finalen til slutt satt mellom Saudi-Arabias Arslan "Arslan Ash" Siddique og Atif "Atif Butt" Ijaz, med kampen som en flott visning av Annas potensial, en karakter som begge spillerne pleier å bruke.

Arslan Ash gikk til slutt til topps til tross for at han tapte første runde i en Anna versus Anna episk kamp. I andre runde gjorde Arslan Ash comeback etter å ha byttet til Nina og viste seg å være for mye for ATIFs Anna -spill.

Dette resultatet har sett Arslan Ash på vei hjem med $ 12,000 XNUMX i premiepenger og et trofé å starte.