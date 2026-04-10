Artemis II-astronautene kommer tilbake til jorden i dag: Tider og hvordan du kan se LIVE

NASAs Artemis II-oppdrag er nesten over. Etter 10 dager rundt månen og dypere ut i verdensrommet enn noen andre mennesker før dem, er astronautene Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og kanadiske Jeremy Hansen på vei tilbake mot jorden om bord i Orion-romfartøyet, kalt Integrity.

Tilbake til jorden i dag:

Besetningskapselen skilles fra servicemodulen før den stuper inn i jordatmosfæren med en hastighet på rundt 25 000 km/t, noe som utsetter varmeskjoldet for temperaturer på opp mot 2760 °C (5000 °F). Deretter følger et seks minutter langt radiobortfall, før 11 fallskjermer utløses trinnvis for å bremse kapselen ned til en hastighet på 17 km/t ved sammenstøtet med vannet utenfor kysten av San Diego i California.

Oppdraget (den første bemannede måneferden siden Apollo 17 i desember 1972) var spekket med historiske nyheter. Koch ble den første kvinnen som reiste til månen, Glover den første fargede og Hansen den første ikke-amerikanske statsborgeren som gjorde det. Mannskapet slo også rekorden for den lengste avstanden noe menneske noensinne har reist fra jorden, og overgikk rekorden som ble satt av Apollo 13 i 1970.

Mannskaper fra den amerikanske kystvakten og NASA er allerede på plass innenfor en nedslagssone på 550 nautiske mil utenfor San Diego. Når astronautene er trygt om bord i bergingsfartøyet, vil de gjennomgå medisinske undersøkelser før de blir fløyet til en militærbase i San Diego og deretter videre til NASAs Johnson Space Center i Houston, som mannskapet sist så den 27. mars.

Det vellykkede oppdraget legger grunnlaget for NASAs neste mål: en månelanding med mannskap, som etter planen skal finne sted i 2028, 56 år etter at mennesker sist rørte månens overflate.

Tider og hvordan du kan se LIVE:

NASA sender hvert eneste øyeblikk av dette oppdraget (fra drivstoffpåfyllingen før oppskytingen til nedstigningen) på flere gratis plattformer.