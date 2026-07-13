Arven etter Desert Strike lever videre i « Cobra Strike, og den nye traileren ser imponerende ut

Etter hvert som stadig flere sier at de har blitt lei av presset fra live-service-spill og titler som krever en konstant internettforbindelse og ulike typer abonnementer, har vi sett et økende antall klassiske spillgenrer gjøre comeback de siste årene. Dette inkluderer den en gang så ikoniske Desert Strike-serien, som nå har flere åndelige etterfølgere, og det er enda flere på vei.

Blant dem er Cobra Strike, som ble annonsert i fjor. Hvis du har spilt Desert Strike-serien, spesielt på Mega Drive den gang i tiden, vil du raskt kjenne igjen spillmekanikken og oppbygningen. Nå er det sluppet en ny gameplay-trailer, som du kan se nedenfor.

Dessverre vet vi ikke ennå når spillet kommer ut, og Steam (du kan legge det til ønskelisten din allerede nå) er den eneste bekreftede plattformen, men vi er vel alle enige om at det ser helt fantastisk ut?