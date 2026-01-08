Aryna Sabalenka bekrefter at hun går glipp av noen WTA-turneringer for å fokusere på helsen, til tross for at hun risikerer en bot

HQ

Aryna Sabalenka har forklart at hun har til hensikt å stå over "et par turneringer" på grunn av helseproblemer, etter å ha slitt forrige sesong. Hviterusseren, som er nummer én i verden, spiller for øyeblikket Brisbane International og slo nylig Sorana Cirstea.

"Sesongen er definitivt vanvittig, og det er ikke bra for oss alle, ettersom du ser så mange spillere som blir skadet. Reglene er ganske vanskelige med obligatoriske turneringer, men jeg står over et par turneringer for å beskytte kroppen min, for jeg slet mye forrige sesong, sa Sabalenka.

WTA tvinger toppspillere til å delta i alle de fire Grand Slam-turneringene, 10 WTA 1000-turneringer og minst seks WTA 500-turneringer, med straffer som spenner fra poengtrekk på rankingen til bøter. Forrige sesong spilte Sabalenka kun tre WTA 500-turneringer, og WTA trakk poeng fra henne. Det skjedde også med Iga Swiatek.

"Det er vanskelig å gjøre det. Du kan ikke hoppe over 1000 turneringer. Det er veldig vanskelig, og jeg tror det er galskap det de gjør. Jeg tror de bare følger sine egne interesser, men de fokuserer ikke på å beskytte oss alle", og la til at "selv om resultatene var veldig jevne, hadde jeg spilt noen av turneringene helt syk eller vært helt utslitt etter å ha overspilt.

Denne sesongen skal vi prøve å håndtere det litt bedre, selv om de kommer til å bøtelegge meg på slutten av sesongen."