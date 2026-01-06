Aryna Sabalenka triumferer, Nick Kyrgios faller i Brisbane

HQ

Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios har startet tennissesongen 2026, etter å ha lagt den kontroversielle Battle of the Sexes bak seg, med ujevne resultater. Kyrgios, som vant den blandede oppvisningskampen mot den kvinnelige verdensetteren, tapte sin første kamp mot amerikaneren Aleksandar Kovacevic, 6-3 6-4 på 65 minutter, i Brisbane International, en av tennisturneringene som leder frem til Australian Open.

Den 30 år gamle australieren har slitt med mange skader de siste årene, men om noen dager skal han prøve seg igjen i doublekategorien, sammen med Thanasi Kokkinakis på onsdag. Håpet er å gjenvinne styrke og selvtillit, og å få et wild card til Australian Open senere denne måneden.

Aryna Sabalenka slo spanjolen Cristina Bucsa, nummer 50 i verden, 6-0 6-1 på bare 47 minutter i sin første kamp i samme turnering, Brisbane International, som gir 500 poeng for kvinner og 250 for menn, og der Sabalenka skal forsvare seieren fra i fjor, mens Jiří Lehečka, mesteren fra 2025, skal møte Sebastian Korda etter å ha slått Tomas Machac i åpningskampen sin.

