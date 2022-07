HQ

Jeg liker eventyrspill generelt, jeg liker når spillhistorier blir dypere enn det vi vanligvis mates med, og jeg liker også når utviklerne prøver noe nytt. Med dette i bakhodet er det kanskje ikke så rart at jeg gledet meg til As Dusk Falls, et eventyr som byr på en tilsynelatende nattsvart historie et sted i en liten by i Arizona. En typisk en som ikke nås helt av lovens lange arm, og hvor innbyggerne lever og handler i desperasjon.

Den grunnleggende ideen med eventyret er at vi skal få flere perspektiver på historien, som begynner med at Walker-familien ble tvunget til å flytte til Missouri i 1998 av flere grunner. Siden dette er et veldig, veldig spoilersensitivt spill, tenkte jeg bare å fortelle om ting som skjer i den første timen, slik at du kan oppleve mesteparten av eventyret selv. For å raskt oppsummere introduksjonen, kommer ikke Walkers til Missouri som planlagt etter at bilen bryter sammen i den glohete Arizona-ørkenen. Allerede i de første minuttene kommer vi over en trio av ubehagelige mennesker, som snart får en stor rolle i eventyret, men på dette stadiet forsvinner fra historien.

Det er sjelden svart eller hvitt i As Dusk Falls, slik at du kan oppleve en historie ulikt noe vi har sett i spillverdenen så langt.

Heldigvis ligger Desert Dream Motel ikke så langt unna, dit Walkers - som består av en far, hans kone, en veldig ung datter og bestefar - velger å gå. Det som ser ut til å være et relativt vellykket uhell siden bilen blir berget av en hjelpsom assistent på motellet og familien er sjekket inn på rommene sine, tar snart en stor vending.

For den tidligere nevnte trioen lærer vi snart å kjenne som brødrene Holts. En trio av kriminelle søsken som bestemmer seg for å begå et ran. Men de har ikke valgt en bank eller engang en butikk til formålet, men sheriffen i området. Det kan virke rart, men tidlig antydes det at det kanskje ikke er et så tilfeldig mål som man skulle tro. Imidlertid går forbrytelsen i beste fall halvveis, og det hele utarter seg med en gisselsituasjon på Desert Dream.

Spennende! I tillegg til dette må jeg selvfølgelig hele tiden ta avgjørelser og også gjøre enklere Quick Time Events for å løse ulike ting, som kan være alt fra å pakke esker til å dirke låser og slåssing. Alt jeg gjør får en konsekvens, og med jevne mellomrom blir jeg fortalt hvordan layouten av mine valg og handlinger ser ut. Ofte er det to, tre og kanskje til og med fire mulige utganger ved hver scene, og noen ganger kobler de seg overraskende sammen. Jeg får imidlertid ikke se hva de andre alternativene ville vært, bare at de finnes, for å få meg til å spille igjen og gjøre ting annerledes.

Spillkontrollene, designet og den trege historiefortellingen jobber ofte mot noe som i utgangspunktet er veldig bra.

Så langt er faktisk alt veldig bra med As Dusk Falls. Et spill hvor historien kan utfolde seg på så mange forskjellige måter er selvsagt ikke fullt så tett komponert som en mer rett-frem historie, men det er selvfølgelig litt av sjarmen med et spill som dette.

Dessverre er jeg imidlertid ikke helt fornøyd, for det er en veldig stor feil, og den hadde også vært lett å rette på. For de som spiller på konsoll (som jeg gjorde), er As Dusk Falls veldig dårlig optimalisert når det kommer til spillkontrollen. Å kontrollere en musepeker med en analog stikke er aldri en fryd, men det er akkurat det vi må gjøre her, og det er ikke godt laget i det hele tatt. Utvikleren Interior Night har imidlertid forsøkt å kompensere for dette ved å legge til smarttelefonstøtte, som lar oss spille med en berøringsskjerm i stedet via en app. Å koble til dette er eksemplarisk enkelt, men skjermen lagger såpass mye og reagerer noen ganger ikke i det hele tatt, at jeg valgte tross alt håndkontrolleren i stedet. I tillegg kan jeg legge til at en lyssterk smarttelefonskjerm foran øynene i et mørkt rom ikke er særlig behagelig, pluss at det skaper problemet at det er vanskelig å se på TV-en mens man tegner sirkler eller linjer på mobilen.

As Dusk Falls trekkes også ned av et annet problem. Den unike grafikkstilen er designet for å gi et realistisk, tegnet utseende. Litt som å lese en godt tegnet grafisk roman. Men det er som om Interior Night egentlig ikke vet hvordan de skal bruke teknologien, noe som betyr at de bytter stillbilder så ofte at det stort sett ser fryktelig elendig animert ut, mens andre deler faktisk er animerte i stedet. Selv om hjernen etter hvert ser ut til å tilpasse seg denne merkelige løsningen, ender det bare med at jeg aksepterer grafikken, og aldri egentlig liker utseendet. En bedre variant hadde vært å la bildet stå stille oftere, i stedet for å mate med omtrent en animasjon per sekund eller linende under nøkkelscener.

Disse negative bitene gjør det unødvendig vanskelig å nyte den veldig mørke og uventet modne historien som tross alt er her, som faktisk er så mørk at du får advarsel før et bestemt kapittel. Jeg skal selvfølgelig ikke spoile noe, men det er beskrevet i detalj hva som skjer og det ødelegger jo overraskelsen. Jeg vet at spill kan være kontroversielle, men jeg ville mye heller foretrukket en generell advarsel før eventyret begynner og en høyere aldersgrense enn løsningen de har brukt her.

Det er mulig å spille flerspiller og la grupper av spillere delta i avgjørelsene. Vi har kun fått testet dette lokalt, men føler ikke at det er verdt det.

Dette resulterer i at eventyret aldri blir helt fornøyelig for meg, og det hjelper heller ikke at fortellingen er litt intetsigende. Jeg sliter med spillkontrollen som forårsaker flere feil enn selve utfordringen og den vanskelige kontrolleringen av en musepeker gjør den allerede noe trege fortellingen enda tregere. Da hjelper det ikke at det som sagt skjuler seg en historie her som er så god at jeg ønsket å ha to perspektiver på den og vurderer en tredje gjennomspilling, og at stemmeskuespillet nesten konsekvent er veldig bra (bortsett fra den unge datteren Zoe, som er portrettert av en voksen kvinne, noe som for det meste høres rart ut).

As Dusk Fall er et spill som faller litt på utviklernes manglende evne til å faktisk lage et godt spill ut av historien. Manglene i kontrollene kunne enkelt vært løst ved å binde hvert valgbart alternativ til en knapp i stedet for å dra rundt en musepeker med en analog stikke. Grafikken kunne vært fullstendig animert eller mer som en grafisk roman og fortellingen burde vært strammere.

Nå sitter jeg med et veldig kompetent grunnlag for noe som kunne vært utrolig bra i de riktige hendene, men i stedet får jeg noe som bare så vidt oppnår karakteren over gjennomsnittet takket være den slingrende historien som faktisk våger mer enn vi er fant til i spillverdenen, og som sikrer at ingen gjennomspilling blir lik.