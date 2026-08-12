Asha Sharma: «Omfanget og storheten i * The Elder Scrolls VI * er utrolig

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Det mest etterlengtede spillet som er annonsert akkurat nå, er selvfølgelig Grand Theft Auto VI, men hva med etter det? En seriøs konkurrent er The Elder Scrolls VI, som Bethesda for tiden jobber hardt med å fullføre.

På dette tidspunktet vet vi ikke mye om det, men ledere i Bethesda har i det siste sluppet ut små biter av informasjon, noe som tyder på at spillet begynner å ta form. Nå bidrar Xbox-sjefen Asha Sharma selv til forventningene ved å skrive på X at hun fikk se « The Elder Scrolls VI bli spilt live på mandag, og legger til: «Omfanget og storheten er utrolig. Historien er enda bedre.»

Lovende og helt klart i tråd med det fansen har håpet på, selv om det selvfølgelig kommer fra en kilde som er, for å si det mildt, partisk. Men... hun hadde også noe annet å legge til, og omtalte spillet som The Elder Scrolls VI: ******** – tilsynelatende med åtte tegn på slutten.

Vi vet ikke med sikkerhet om Sharma avslørte antall tegn i tittelen, men hadde hun ikke gjort det, ville hun ikke trengt å skrive noe i det hele tatt, og hun virker ikke som typen som overlater noe til tilfeldighetene. Hvis det viser seg å være en tittel på åtte tegn, betyr det at ryktene om Hammerfell nå kan strykes av listen, mens Redguard derimot passer perfekt.

Hva tror og håper du på?