Assassin's Creed: Black Flag Resynced-regissøren forklarer hvordan "ånden" fra originalen er i live

HQ

Som et av de mest elskede spillene i Assassin's Creed-serien ble Black Flags nyinnspilling møtt med stor begeistring da det ble annonsert, blandet med en viss forsiktighet. Folk elsker spillet, men de vil forsikre seg om at den nye versjonen ikke ødelegger deres gamle favoritt. Vi snakket med spillregissør Richard Knight og spurte hvordan teamet som jobbet med Black Flag Resynced balanserte en blanding av gammelt og nytt.

"Det jeg håper forblir det samme, er ånden", fortalte Knight oss. "Selv om mekanikken er annerledes og du kan sitte på huk hvor som helst, håper jeg at du fortsatt vil tenke: 'Å, jeg føler at jeg allerede har hatt denne opplevelsen med Resynced'."

Knight håper at spillerne vil finne kampsystemene nye og interessante, i tillegg til de nye mekanikkene som er introdusert med Jackdaw. Mange av forbedringene har kommet ved å gi spillerne kule verktøy tidligere i spillet, som for eksempel taupilen og ram dash-evnen.

Beslutningen om å lage Assassin's Creed IV: Black Flag på nytt fremfor andre titler i serien var ganske enkel for Knight. "Vi prøver å tenke på hva merkevaren er, disse forskjellige opplevelsene, forskjellige punkter i historien, forskjellige spennende karakterer," forklarte han. "Så når du ser på Black Flag, tenker du: Ok, sjekk, flott karakter, sjekk, flott setting, Karibia, sjekk! Du kan være pirat og du kan være snikmorder; det oppfyller alle disse kriteriene. Og så er den gammel nok, og selv om den fortsatt holder mål, er det mange spennende ting vi tenkte vi kunne gjøre med den."

Alt dette til sammen ga Ubisoft Singapore nok grunn til å gå tilbake og lage spillet på nytt tretten år senere. Det tok rundt tre år å få Assassin's Creed: Black Flag Resynced på plass, og du kan lese mer om den reisen i vårt fullstendige intervju med Knight her.