Assassin's Creed Black Flag Resynced vurdert av PEGI

I en stund nå har vi rapportert om bevisene på en nyinnspilling av Assassin's Creed IV: Black Flag. Fra de første ryktene til nesten endelig bekreftelse, ser det ut til at dette spillet er alt annet enn klart til å bli avslørt på dette punktet, ettersom det nå til og med har en PEGI-vurdering.

Denne vurderingen ble fanget opp av Corkben på Twitter / X, og ble rapportert av Eurogamer så vel som andre nettsteder i timene siden den først ble oppdaget. Rangeringen har siden forsvunnet, men når noe først er funnet på internett, har det en tendens til å holde seg rundt.

Vi ser at tittelen på spillet tilsynelatende vil være Assassin's Creed Black Flag Resynced, noe som høres riktig ut for en nyinnspilling. Det har også en 18-rating fra PEGI, noe som ikke er så overraskende med tanke på all piratvolden du kan komme opp til.

Det virker bare et spørsmål om tid nå før dette spillet blir offisielt avduket. Med The Game Awards i vente, virker det som det perfekte øyeblikket for Ubisoft å endelig innrømme at de har holdt på en av de dårligst bevarte hemmelighetene i spillverdenen.