Assassin's Creed Codename Hexe får ny hovedmanusforfatter

Assassin's Creed Codename Hexe ser ut til å bli vår neste hovedlinjeoppføring i den historiske fiksjonsfranchisen. Vi tar oss langt fra føydaltidens Japan og slipper oss inn midt i noen gode gammeldagse hekseprosesser, og vi forventer at dette blir et AC-spill som ikke ligner noe annet. Men det vil definitivt ha noen elementer vi er kjent med, inkludert en hovedmanusforfatter som er veldig tilpasset franchisen.

Christopher Gilli blir med i Assassin's Creed Codename Hexe som spillets ledende manusforfatter, som bekreftet på LinkedIn (via GamingBolt). Gilli er en Assassin's Creed-veteran på dette punktet, etter å ha tjent på Assassin's Creed Origins, Valhalla og Mirage før han forlot Ubisoft tilbake i 2023.

Assassin's Creed Valhall-utvikler og Batman: Arkham Origins-regissør Benoit Richter kommer også til å jobbe med spillet. Med så viktige stillinger som fortsatt fylles ut på Assassin's Creed Codename Hexe, kan vi fortsatt ha en stund å vente ennå før det får en skikkelig avsløring eller lansering.