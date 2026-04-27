Assassin's Creed Codename Hexes spilldirektør forlater Ubisoft to måneder etter at kreativ direktør også gikk

Hvis du spurte en Assassin's Creed-fan hva deres mest etterlengtede prosjekt i serien er, ville mange sannsynligvis nevne Assassin's Creed Codename Hexe, en tittel som ble kunngjort for flere år siden (samtidig med Codename Red, også kjent som Shadows) og som tar serien til Salem rundt den tiden da hekseprosessene foregikk i regionen. Det virker som om Ubisoft har noe unikt og spennende på gang med dette premisset, noe som gjør den turbulente utviklingen desto mer bekymringsfull.

Etter at prosjektet mistet sin kreative direktør for et par måneder siden, en rolle som ble fylt av Assassin's Creed-veteranen Jean Guesdon, har nå Codename Hexe også mistet sin spilldirektør. Benoit Richer har bestemt seg for å forlate Ubisoft og flytte over til indie-utviklingsområdet som en del av teamet på Servo Games, som det ble avslørt i et innlegg på LinkedIn.

Det er uklart hva Ubisoft har tenkt å gjøre for å fylle Richers rolle som spilldirektør på prosjektet, men det tegner ikke et godt bilde for produksjonen av Codename Hexe, som fortsetter å blø i nøkkel- og veterantalenter med lite å vise til publikum samtidig.