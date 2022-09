Assassin's Creed Odyssey og Danganronpa V3 inntar Xbox Game Pass i dag

HQ

Vi har allerede rapportert at Ni no Kuni: Wrath of the White Witch ble sluppet på Xbox og Xbox Game Pass i dag, etter at det ble annonsert under Microsofts Tokyo Game Show-sending. Men det viser seg at denne japanske rollespillklassikeren ikke var alene, for det får selskap av noen andre interessante titler også.

Fra og med i dag er Assassin's Creed Odyssey, Danganronpa V3: Killing Harmony og Fuga: Melodies of Steel også tilgjengelig på Xbox Game Pass. Alt dette er spill vi anbefaler deg å sjekke ut. I tillegg til dette vil vi minne om at også Metal: Hellsinger inntar tjenesten i dag, og du kan lese Ingars anmeldelse av det her.

