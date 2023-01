Assassin's Creed Origins, Far Cry 4 og Fallout 76 var blant Prime Gamings mest krevde gratistitler i 2022

HQ

Nå som 2022 er bak oss, har Amazon gitt ut en liten grafikk som ser på Prime Gaming og hva tjenesten oppnådde det siste året. Bildet viser hvordan tjenesten vokste sammenlignet med 2021, og også hva som var årets mest krevde gratistitler.

For de som lurte, opplevde Prime Gaming 25% flere krav i 2022 enn i 2021, og tilbød en samling videospill som strakte seg over $2300 i verdi, som var 34% mer enn 2021s tilbud.

Dette var de mest populære titlene brukerne gjorde krav på (i alfabetisk rekkefølge):



Assassin's Creed Origins



Fallout 76



Fallout: New Vegas



Far Cry 4



Middle-Earth: Shadow of Mordor



Star Wars Jedi: Fallen Order



StarCraft Remastered



Total War: Warhammer



WRC 8



World War Z: Aftermath



For de som ikke har sett det ennå, tilbyr Prime Gaming for tiden ganske mange interessante spill som en del av januar 2023-lineup-en. Disse inkluderer The Evil Within 2, Breathedge, Chicken Police - Paint it Red, Lawn Mowing Simulator, Beat Cop og Faraway 2.