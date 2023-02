Assassin's Creed: Origins' spillregissør har forlatt Ubisoft

Flere måneder har gått siden Ubisoft fortalte at Assassin's Creed: Origins ville oppgraderes på PlayStation 5 og Xbox Series slik at vi kan nyte det med 60 bilder i...

Spill Assassin's Creed: Origins gratis i helgen

den 18 juni 2020 klokken 10:44 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nå som Steam Game Festival er i gang for fullt, ser vi allerede at dette kommer til å bli en travel helg for mange Steam-brukere. Masser av demoer som Grounded og The...