Assassin's Creed prøver noe nytt med Hexe-trailer

Etter at Ubisoft frisket opp Assassin's Creed ved å gå over til den mer rollespillaktige perioden fra og med Origins har serien fortsatt ha å en ekstremt velkjent og det mange vil si utmelket oppskrift. Det virker som om vi alle fall får ett unntak til dette i fremtiden.

Ubisoft Montreal benyttet anledning i dagens showcase til å bekrefte ryktene om at et fremtidig Assassin's Creed som passende nok går under kodenavnet Hexe vil fokusere på heksejakter i det romerske imperiet. Siden hovedfokuset selvsagt var Assassin's Creed Mirage fikk vi ikke vite mer enn det, men kanskje du finner noen ekstra detaljer skjult i teasertraileren under. Utviklerne lover i alle fall at det ikke bare blir atmosfæren som vil være annerledes i spillet.