Assassin's Creed Infinity tar oss til Japan og heksejakter

Om du følger spillverden tett er det en sjanse for at du har merket hvor ofte Ubisoft-spill og nyheter avsløres før planlagt. Derfor var det ikke overraskende da det franske selskapet måtte bekrefte at 2023s spill heter Assassin's Creed Mirage og vil avdukes i lørdagens Ubisoft Forward-sending. De lovet likevel et par overraskelser, men nå har disse blitt røpet også.

Bloombergs Jason Schreier forteller at Assassin's Creed Infinity selvsagt også vil vises frem på lørdag. Da skal vi nærmere bestemt få vite om to av områdene spillet vil la oss utforske: det lenge ryktede føydale Japan og heksejaktene i Europa mot slutten av det hellige romerske riket.

To ganske forskjellige spill der altså, og i tillegg skal vi tilsynelatende også få se et mobilspill hvor snikmorderne lar oss utforske Kina igjen. Dessverre bør du ikke forvente noe særlig med gameplaydetaljer om Assassin's Creed Infinity, for planen er at dette ikke starter før en gang i 2024 siden Mirage blir neste års fokus.