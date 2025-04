Assassin's Creed Shadows er årets nest største spillsuksess så langt (i USA)

HQ

Assassin's Creed Shadows har gått som en kule siden lanseringen, og har raskt blitt et av de mest suksessrike spill ene i serien. Det har rast til topps på salgslistene i USA, og er årets nest mest solgte spill så langt, bare overgått av Capcoms absurd vellykkede Monster Hunter: Wilds. Imponerende tall med tanke på at spillet bare har vært ute i noen få uker og for øyeblikket har en rating på 82 på Metacritic.

Dette har blitt bekreftet av analytiker Mat Piscatella, som uttaler på Bluesky: "Her er en morsom en... Assassin's Creed: Shadows har vært det bestselgende videospillet i USA i hver av de tre første ukene på markedet, ifølge Circanas Retail Tracking Service (salg i dollar, siste data til og med 5. april).

"For øyeblikket ligger det på 2. plass hittil i år, kun slått av Monster Hunter: Wilds."

