Assassin's Creed Shadows er det mest solgte nye spillet i 2025

HQ

Assassin's Creed Shadows har solgt ganske bra siden det ble lansert tidligere i år, spesielt i Europa, der det kan smykke seg med tittelen som det bestselgende nye spillet i 2025. Til tross for en internettkampanje for å få det ned og konstant utskjelling av "manglende respekt for japansk kultur", har AC Shadows fortsatt solgt mange eksemplarer.

Ifølge The Game Business har det slått ut spill som Monster Hunter Wilds, Split Fiction, Mario Kart World og Kingdom Come: Deliverance II i Europa i år. 71 millioner PC- og konsollspill har blitt solgt i Europa så langt i år, noe som er en nedgang på 6 % sammenlignet med 2024.

Apropos 2024, til tross for at AC Shadows er det bestselgende nye spillet i 2025, er en gammel favoritt fortsatt Europas mest solgte tittel. EA Sports FC 25 er vinneren som det mest solgte spillet i 2025 i Europa, til tross for at det ble utgitt i 2024.

Ett stort spillnavn mangler på The Game Business' liste, og det er Clair Obscur: Expedition 33. Dette skyldes imidlertid at utgiveren for øyeblikket ikke deler dataene sine med firmaet TGB fikk dataene sine fra.