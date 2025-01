Assassin's Creed Shadows fornyer utforskningen ved å redusere kartmarkører

HQ

Assassin's Creed Shadows er satt til å introdusere betydelige endringer i sin åpne verdensdesign ved å redusere avhengigheten av kartikoner og markører. Dette skiftet har som mål å oppmuntre spillerne til å engasjere seg dypere i spillverdenen, og fremme organisk utforskning og oppdagelse. Ved å minimere instruksjonene på skjermen ønsker utviklerne å skape en mer oppslukende opplevelse, slik at spillerne kan avdekke hemmeligheter og oppdrag gjennom naturlig spilling i stedet for å følge forhåndsbestemte veipunkter.

Denne tilnærmingen er inspirert av suksessen til spill som Elden Ring og Breath of the Wild, som har fått mye skryt for sin åpne utforskning og minimale styring. Det er imidlertid viktig å merke seg at det å fjerne kartmarkører ikke automatisk forbedrer spillopplevelsen.

Spillets verdensdesign må være omhyggelig utformet for å veilede spillerne intuitivt, slik at fraværet av markører ikke fører til forvirring eller formålsløshet. Denne designfilosofien representerer et brudd med tidligere Assassin's Creed-titler, som ofte hadde kart som var tett befolket med ikoner som indikerte ulike aktiviteter og interessepunkter.

Med denne nye tilnærmingen ønsker Assassin's Creed Shadows å tilby en ny og engasjerende opplevelse som legger vekt på spillerens handlefrihet og utforskning.

