Assassin's Creed Shadows' første historiepakke kommer i dag

I forrige uke avslørte Ubisoft veikartet for de neste månedene av Assassin's Creed Shadows, som også ertet hva vi kan forvente av spillet i løpet av resten av 2025. I den kunngjøringen ble det avslørt at forskjellige gratis historiepakker ville komme fra og med mai i år, og i dag (6. mai) faller den første.

Kjent som The Works of Luis Frois, vil historiepakken se spillere på vei til et jesuittoppdrag for å møte Luis Frois og begynne en historie der du må hente tapte notater, beskytte Lady Satoko, og ellers lære mer om den portugisiske karakteren, som enten Naoe eller Yasuke.

Oppdraget vil være tilgjengelig ved å dra til Azuchi, nærmere bestemt Merchants 'Quarter i byen, men bare etter at The Path he Walks -oppdraget har blitt overvunnet av Yasuke.

Ellers, Title Update 1.0.4, som denne historiepakken kommer sammen med, vil også inneholde forskjellige feilrettinger og forbedringer, samt forbedringer av Codex som nå inkluderer et bedre karakteroppføringssystem.

Title Update debuterer i dag kl 15:00 BST / 16:00 CEST, og det vil være av de varierende størrelsene nedenfor på alle plattformer :