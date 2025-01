Assassin's Creed Shadows første utvidelse avslørt: Claws of Awaji

HQ

I forbindelse med forsinkelsen for Assassin's Creed Shadows, som flyttet utgivelsen til 20. mars, ble spillets Steam-side oppdatert med ny DLC-informasjon. Takket være en utilsiktet oppdatering av Steam-siden ble Assassin's Creed Shadows første utvidelse oppdatert med følgende: "Forhåndskjøp nå for å få et bonusoppdrag og den kommende Claws of Awaji-utvidelsen. Reis til en ny region, få over 10 timer med ekstra innhold, og lås opp en ny våpentype, nye ferdigheter, utstyr og evner." Dermed får vi vite at den første utvidelsen heter Claws of Awaji, finner sted i et nytt område og vil tilby over ti timer med spilling. Det er ingen informasjon om når denne utvidelsen vil bli utgitt, og heller ikke hvor mye den vil koste hvis du kjøper den separat. Mer informasjon vil helt sikkert komme når spillet slippes.

Kommer du til å spille den nye utvidelsen når den er tilgjengelig?