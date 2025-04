Assassin's Creed Shadows forbedrer Hideouts-ytelse og legger til PSSR-støtte på PS5 Pro

HQ

Nylig lanserte Ubisoft den første titteloppdateringen for Assassin's Creed Shadows, og nå er det allerede tid for den andre. Denne oppdateringen, kjent som Update 1.0.2, forbedrer noen få veldig velkomne områder, samtidig som den legger til en samling andre interessante godbiter.

Oppdateringen, som skal debutere på alle plattformer i ettermiddag (kl. 16T), forbedrer hestens autofølging og hastighet, muliggjør tilbakestilling av Mastery Nodes, legger til muligheten til å selge eller demontere flere gjenstander om gangen, introduserer en snarvei til etterforskningstavlen, inkluderer endelig PSSR-støtte for PS5 Pro -brukere, fjerner Performance Mode -rammehastighetstaket når du er på Hideout, og knuser også en båtlast med feil.

Oppdateringen er ganske stor, med Xbox Series X / S-brukere som ser på en 19,5 GB-oppdatering, med tilsynelatende Ubisoft Connect som følger på 16,05 GB, PS5 på 11,59 GB, Steam på 11 GB og Mac på 9 GB.

For å se hele listen over rettelser og endringer i denne massive oppdateringen, må du huske å lese oppdateringsnotatene her.