Assassin's Creed Shadows siste oppdatering deaktiverer en av sine beste og nyeste funksjoner

HQ

Ubisoft har stadig forbedret Assassin's Creed Shadows helt siden det debuterte på PC og konsoller for en måned siden, og dette har betydd at flere oppdateringer har debutert de siste ukene. Nå har en annen kommet, foran planen, hovedsakelig fordi den deaktiverer en helt ny funksjon som mange har bedt om.

Multisalgsfunksjonen som gjør det mulig for spillere å selge grupper av varer til en leverandør er slått av og gjort utilgjengelig for bruk, alt fordi det har forårsaket noen "uventede problemer". Ubisoft har ikke eksplisitt uttalt hva disse problemene er, men bemerker at "vi jobber for å løse problemet og bringe funksjonen tilbake i en kommende oppdatering."

Ellers, siden en oppdatering ble tvunget ut, taklet denne nye oppdateringen også ytelses- og stabilitetsproblemer på PC, grafiske feil på PS5, særegne lydtapsproblemer, og også feilen som har fjernet muligheten til å ringe allierte for å få hjelp.

Oppdateringen er nå tilgjengelig for nedlasting og vil kreve en enorm 11 GB-oppdatering for Xbox Series X / S-brukere, en 9 GB-oppdatering for PC (Ubisoft Connect) og Mac-brukere, men bare en liten 0.5 GB-oppdatering for PS5 og en 0.4 GB-oppdatering på Steam...